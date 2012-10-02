Настройка VPN

Добрый день, имеем один Windows сервер с одним IP...нужно на нем поднять виртуаки, и соединить эти виртуалки через VPN(pptp или openvpn) с другими серверами (каждый впс со своим впн), так что бы впн постоянно работал при разрывах переподключался автоматом и самое главное что бы без подключения к впн виртуалки не имели выход в инет кроме как к подключению к впн.

при pptp впн-е есть проблема с доступностью RDP...надо учитывать.

ищу человека у кого есть опыт, главная задача настроить удаленные рабочие столы с разными IP, разывми виртуалками которые могу работать только по впн