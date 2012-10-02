Необходимо установить и настроить HP ProLiant ML150 G6. Установить: ESXi; Windows Server 2008 R2; VPN-сервер;Terminal server; возможно NAT Настроить: Raid 10; ...
Настройка VPN
Добрый день, имеем один Windows сервер с одним IP...нужно на нем поднять виртуаки, и соединить эти виртуалки через VPN(pptp или openvpn) с другими серверами (каждый впс со своим впн), так что бы впн постоянно работал при разрывах переподключался автоматом и самое главное что бы без подключения к впн виртуалки не имели выход в инет кроме как к подключению к впн.
при pptp впн-е есть проблема с доступностью RDP...надо учитывать.
ищу человека у кого есть опыт, главная задача настроить удаленные рабочие столы с разными IP, разывми виртуалками которые могу работать только по впн
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