Инсталляция и настройка HP ProLiant ML150 G6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок249 просмотров

Необходимо установить и настроить HP ProLiant ML150 G6.

Установить:

ESXi; Windows Server 2008 R2; VPN-сервер;Terminal server; возможно NAT

Настроить:

Raid 10;

Данная работа в г.Казань.

13 лет назад
anabolikxxx
Михаил 
51 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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