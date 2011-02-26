anabolikxxx

Добрый день. Заинтересовали Ваши рисунки роботов. Есть ли у Вас опыт в разработке моделей для 3D принтера? Планирую заказать 3D модель (в stl формате). Возьметесь?
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- 3D-графика1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Логотип компании FireStop. Тематика-продажа/установка противо-пожарных систем.Возможен вариант дизайна как округлый шестиугольник, похожий на автомобильный знак STOP, но возможны и варианты.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо установить и настроить HP ProLiant ML150 G6. Установить: ESXi; Windows Server 2008 R2; VPN-сервер;Terminal server; возможно NAT Настроить: Raid 10; ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходим дизайн логотипа для сайта автомобильной тематики. Тема – люди влюбленные в автомобиль и поездки по городу. Жестких критериев нет. Цветовая гамма – в принципе любая. Логотип с вариантом оформления страницы или шапки – ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт14 лет назад