Перенести сайт с виртуального на выделенный сервер

Надо перенести сайт rifey.ru с БД более чем на 150 МБ, файлами более чем 50 ГБ на выделенный сервер либо на др. Хостинг, виртуальный, готовый выдержать такие объемы. С Вас сам перевод файлов и настройка. Если есть предложения, куда этот сайт лучше поставить, пишите. Рассмотрим.