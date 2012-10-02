Перенести сайт с виртуального на выделенный сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт15 заявок192 просмотра

Надо перенести сайт rifey.ru с БД более чем на 150 МБ, файлами более чем 50 ГБ на выделенный сервер либо на др. Хостинг, виртуальный, готовый выдержать такие объемы. С Вас сам перевод файлов и настройка. Если есть предложения, куда этот сайт лучше поставить, пишите. Рассмотрим.

13 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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