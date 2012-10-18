Скрипт по контролю OpenVPN-соединения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок232 просмотра

Есть скрипт по контролю OpenVPN соединения, который мониторит стабильную работу VPN подключений по схеме vpn сервер1 -> vpn сервер2.

Иногда этот скрипт не справляется со своей работой и не восстанавливает соединение при обрывах.

Найдены определенные зависимости таких состояний.

Нужно доработать скрипт.

13 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

exename
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отлично справился с работой. Все оттестировал и проверил. Проблема существовала долгое время. И была решена всего за 2 дня. Спасибо, буду еще обращаться.
Понравилось работать Денисом, задача была поставлена ясно, со сроками не торопил, оплатил даже до окончания всех проверок, отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

exename
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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