собственно все в теме есть сервер с установленной дебиан надо обновить По и настроить оптимально для работы, что бы и грузил большие базы и мог обрабатывать большие запросы для выгрузки с 1с (post и ...
Скрипт по контролю OpenVPN-соединения
Есть скрипт по контролю OpenVPN соединения, который мониторит стабильную работу VPN подключений по схеме vpn сервер1 -> vpn сервер2.
Иногда этот скрипт не справляется со своей работой и не восстанавливает соединение при обрывах.
Найдены определенные зависимости таких состояний.
Нужно доработать скрипт.
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