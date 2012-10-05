Microsoft Dynamics AX (Axapta)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужен специалист в помощь для установки и настройке Microsoft Dynamics AX (Axapta) на пару компов и сервер.

13 лет назад
red2005
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров