Asterisk настройка отдельных функций

Имеем:

1) FreePBX Net Distro

2) 2 постоянно используемых транка

Нужно:

1) мониторинг исходящих [DISA] вызовов, есть кусок кода для записи исходящих [disa] который корректно работал на Elastixe, и который не работает на нынешнем FreePBX distro, вероятно просто не знаем в какой файл конфигурации его добавить

2) а) нужно настроить правила набора номеров для транков, в частности, если доступен, при всех исходящих должен использоваться транк1, в нем для набора номеров с первой цифрой 7 - номер передается без изменений, для набора на все остальные направления (международка) добавляется 810 перед номером

б) если номер приходит с первыми 00, то их отсекать

в) если транк1 недоступен, то вызов идет на через транк2, при этом правило "а)" не применяется, правило "б)" применяется

Если можете выполнить хотя бы одну часть задания прошу обращаться.