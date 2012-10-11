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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный специалист по linux, сделал все четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задачи четкие. Сроки адекватные. Оплата своевременная. На связи почти круглые сутки на случай уточнений.
$110
10 баллов
11 лет назад
Человек адекватный, по теме телефонии квалификация, как могу судить, высокая. Приятно, что всегда на связи. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Приятно было по работать. + Задачи четко поставлены, но к советам по изменению некоторых критичных моментов прислушивается. + Попутно еще множество мелких задач, не противоречащих общей "струе" разработки. + Оплата во время.