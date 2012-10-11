ros-tel

Владимир ros-tel

 
41 годРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mosquito2k
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Помощь в установке ПО на сервер
Отличный специалист по linux, сделал все четко и быстро. Рекомендую.
Задачи четкие. Сроки адекватные. Оплата своевременная. На связи почти круглые сутки на случай уточнений.
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edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Asterisk настройка отдельных функций
Человек адекватный, по теме телефонии квалификация, как могу судить, высокая. Приятно, что всегда на связи. Сотрудничеством доволен!
Приятно было по работать. + Задачи четко поставлены, но к советам по изменению некоторых критичных моментов прислушивается. + Попутно еще множество мелких задач, не противоречащих общей "струе" разработки. + Оплата во время.
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