Приватный проект для Никс Тараса (nixll)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка109 просмотров

Нужно помочь в настройке сервера.

13 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Второй раз обратился к Тарасу, очень быстро решил проблему. Рекомендую как грамотного и ответственного специалиста.
В который раз работаю с Маратом, приятный в общении, замечательный заказчик пример для многих ! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад