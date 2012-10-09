Переустановка, конфигурация сервера Астериск

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок170 просмотров

1. Установка сервера Астериск и настройка для приема входящих звонков, разруливанию по офису. Кол-во пользователей - 20.

2. Подключение шлюза GSM.

3. Подбор оборудования.

4. Интеграция с офисной CRM системой. Сейчас установлен сервер Астериск, который интегрирован с офисной СРМ. Важно, если будет апдейт на новый сервер, продумать возможности интеграции.

Asterisk
13 лет назад
sergei_murga
46 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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