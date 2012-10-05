Нужен оператор пропускающий любой ANI + настройка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нахожусь в поисках оператора с CLI корректно доставляющего ANI по России

+ потребуется настройка Asterisk

жду предложений

Asterisk
13 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров