Нужно проверить написанное правило на сервере и объяснить как его применить
Нужен оператор пропускающий любой ANI + настройка
Нахожусь в поисках оператора с CLI корректно доставляющего ANI по России
+ потребуется настройка Asterisk
жду предложений
Заявки фрилансеров
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