Создать стримминг, защиту flv-роликов на Ucoz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки196 просмотров

Есть сайт Юкоз, и отдельный сервер где размещены flv ролики.

Необходимо создать (стриминг,защиту) flv роликов.

Соответственно провести работы на отдельном сервере где хранится видео (установка-настройка nginx c поддержкой псевдостриминга), и необходимые работы на сайте Ucoz php.

NginxPHP
13 лет назад
ajtdmw1000
Дмитрий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lex_network
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Работу выполнил хорошо, качественно, на поправки и дополнительные вопросы реагирывал адекватно!!! Очень рекомендую!!!
работы и обязательства выполнены в полном объеме

Заявки фрилансеров

lex_network
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад