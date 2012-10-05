зависает php-fpm STATE SELECT а надо ACCEPT. сайты виснут нужна помощь kogda rabotaet posle reboot last pid: 94838; load averages: 0.01, ...
Найти причину ошибки 504 Gateway Time-out
Сайт www.agrobazar.ru . В последние дни стала появляться ошибка: 504 Gateway Time-out. Необходимо выяснить причину возникновения повышенной нагрузки.
Несколько дней назад мы внедрили внутреннюю перелинковку на сайте. Вследствие чего стало генерироваться большое количество внутренних ссылок. Возможно, это и есть причина.
Нужен анализ от опытного специалиста знакомого с администрированием вебсервера под Битрикс.
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