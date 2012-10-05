Найти причину ошибки 504 Gateway Time-out

Сайт www.agrobazar.ru . В последние дни стала появляться ошибка: 504 Gateway Time-out. Необходимо выяснить причину возникновения повышенной нагрузки.

Несколько дней назад мы внедрили внутреннюю перелинковку на сайте. Вследствие чего стало генерироваться большое количество внутренних ссылок. Возможно, это и есть причина.

Нужен анализ от опытного специалиста знакомого с администрированием вебсервера под Битрикс.