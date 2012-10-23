ajtdmw1000

Нужно написать скрипт для персера видеоплера.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать Ifreme, что бы в окошке было видно небольшой участок сайта. Примерно квадратной формы по средине страници. Вобщем обращайтесь, обьясню по подробей...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть сайт Юкоз, и отдельный сервер где размещены flv ролики. Необходимо создать (стриминг, защиту) flv роликов. Соответственно провести работы на отдельном сервере где хранится видео (установка-настройка nginx c поддержкой псевдостриминга), и необходимые работы на сайте Ucoz php.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт Юкоз, и отдельный сервер где размещены flv ролики. Необходимо создать (стриминг,защиту) flv роликов. Соответственно провести работы на отдельном сервере где хранится видео (установка-настройка nginx c поддержкой псевдостриминга), и необходимые работы на сайте Ucoz php.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
6 баллов
10 лет назад
работы и обязательства выполнены в полном объеме
Ответный отзыв
Работу выполнил хорошо, качественно, на поправки и дополнительные вопросы реагирывал адекватно!!! Очень рекомендую!!!