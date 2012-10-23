ajtdmw1000

Дмитрий ajtdmw1000

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lex_network
Александр 
40 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
6 баллов
10 лет назад
Создать стримминг, защиту flv-роликов на Ucoz
работы и обязательства выполнены в полном объеме
Работу выполнил хорошо, качественно, на поправки и дополнительные вопросы реагирывал адекватно!!! Очень рекомендую!!!
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