Консультация по установке tor

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужно проконсультировать пользователя по установке программы

http://www.torproject.org/ и настройки её, либо аналогичной программы.

Девушка доступ к компу не даст, но будет говорить, чего видит и скрины пресылать

13 лет назад
dnetro
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров