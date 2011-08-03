нужен MacOS и Mars https://ports.macports.org/port/mars/ для VM
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
для парсинга данных с сайта. подробности в личкеСистемное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
нужен Парсер на Browser Automation Studio сборщик номеров телефонов. подробности в лучкуЗакрыт2 года назад
нужен простой скрипт . удаление дубликатов аналог-сайт https://dedupelist.com/#startresults отличие - большие файлы.. до 1 МбПрикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
https://help.roboform.com/hc/en-us/articles/360019139931-How-to-Import-from-a-CSV-Win- нужна помощь как правильно сформировать CVS файл , чтобы работало в RoboformeБазы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $400
парсер линков на ИЕСистемное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $400
открывает нужные ссылки во вкладках и закрывает. на Делфи - работает постоянноСистемное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужен ВПН свитчер, что он делает: 1) рендомно коннектится к одному из хосту : Los Angeles, CA us1.vpn.goldenfrog.com Washington, DC us2.vpn.goldenfrog.com Austin, TX us3.vpn.goldenfrog.com Miami, FL us4.vpn.goldenfrog.com Toronto ca1.vpn.goldenfrog.com Amsterdam eu1.vpn.goldenfrog.com Copenhagen dk1.vpn.goldenfrog.com Stockholm se1.vpn.goldenfrog.com Hong Kong hk1.vpn.goldenfrog.com London uk1.vpn.goldenfrog.com Paris fr1.vpn.goldenfrog.com Frankfurt de1.vpn.goldenfrog.com Zurich ch1.vpn.goldenfrog.com Moscow ru1.vpn.goldenfrog.com Luxembourg lu1.vpn.goldenfrog.com Bucharest ro1.vpn.goldenfrog.com Singapore sg1.vpn.goldenfrog.com Dublin ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
нужен ВПН-свитчер. - нужно делать коннект-дисконнект каждые 5 минут. смысл в том, что при каждом новом коннекте меняется внешний ИП. такого вида.. us1.vpn.goldenfrog.com us2.vpn.goldenfrog.com с логином и паролем. мануал вот https://www.goldenfrog.com/support/vyprvpn/vpn-setup/windows-7/pptpСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Аналог программы на Delphi (парсер контента из страниц под соксами) работа до НГ. Плачу каждую неделю по 300$ после отчета, а под НГ - премия. скриншоты в архиве, детали по ПМ.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
нужен обаботчик Ява скриптов для парсер. Парсер есть, просто он не обрабатывает скрипты. Исходников нет. Нужно как отдельный модуль, как то снифить трафик и обрабатывать скрипты кодом, или просто логи от программы сканить и обрабатывать. Пример скрипта: Click here to ...Закрыт11 лет назад
- $10
Нужно проконсультировать пользователя по установке программы http://www.torproject.org/ и настройки её, либо аналогичной программы. Девушка доступ к компу не даст, но будет говорить, чего видит и скрины пресылатьНастройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
есть програмка-парсер написанная на Делфи. Исходнков к ней нет. Есть файлики с настройками. Нужно в них делать изменения. Например , в архиве - сменить УРЛ с google.com na yahoo.com Естественно, при этом чтобы программа читала его после редактирования. http://depositfiles.com/files/fv1cumgw8 arhПрикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
цель программы или может быть плагина к браузеру - удобный инструмент для регистрации и логина на различных партнерках множества аккаунтов. прототипы: http://support.mozilla.com/ru/kb/profili?redirectlocale=ru&redirectslug=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8+Firefox https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/modify-headers/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/autofill-forms/ вышлю более подробное описание, если кому то интересно будет.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Около 40 скриптов различной сложности пример Redirect нужно описать что делает скрипт.Закрыт12 лет назад
Нужно создать ролик наподобии http://www.youtube.com/watch?v=XMR-s3V7Xfg фотографии дам.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна помощь в написании техничесокго задания програмы парсера под соксами. ваша задача понять мои идеи и переписать их на бумагу чтобы програмер поняли что я хочу. знание составления тех. заданий + programming необходимоКопирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется тестировщик ПО на постоянную удаленную работу с полной занятостью. тестирование парсеров под соксами. Рейт – 6 $/час.Тестирование ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен готовый скрипт PPC партнерскрй программы. менеджмент/сортировка фидов управление адвертами примеры: umaxsearch.com klikvip.com rivaclick.com И тысячи других подобных. Масштабируемость и готовность принять тонны трафика :) Интересны только готовые решения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад