dnetro

Дмитрий dnetro

 
43 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • ВПН свитчер

    $250

    Нужен ВПН свитчер, что он делает: 1) рендомно коннектится к одному из хосту : Los Angeles, CA us1.vpn.goldenfrog.com Washington, DC us2.vpn.goldenfrog.com Austin, TX us3.vpn.goldenfrog.com Miami, FL us4.vpn.goldenfrog.com Toronto ca1.vpn.goldenfrog.com Amsterdam eu1.vpn.goldenfrog.com Copenhagen dk1.vpn.goldenfrog.com Stockholm se1.vpn.goldenfrog.com Hong Kong hk1.vpn.goldenfrog.com London uk1.vpn.goldenfrog.com Paris fr1.vpn.goldenfrog.com Frankfurt de1.vpn.goldenfrog.com Zurich ch1.vpn.goldenfrog.com Moscow ru1.vpn.goldenfrog.com Luxembourg lu1.vpn.goldenfrog.com Bucharest ro1.vpn.goldenfrog.com Singapore sg1.vpn.goldenfrog.com Dublin ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • ВПН-свитчер

    $100

    нужен ВПН-свитчер. - нужно делать коннект-дисконнект каждые 5 минут. смысл в том, что при каждом новом коннекте меняется внешний ИП. такого вида.. us1.vpn.goldenfrog.com us2.vpn.goldenfrog.com с логином и паролем. мануал вот https://www.goldenfrog.com/support/vyprvpn/vpn-setup/windows-7/pptp

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мультифид

    Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аналог программы на Delphi

    Аналог программы на Delphi (парсер контента из страниц под соксами) работа до НГ. Плачу каждую неделю по 300$ после отчета, а под НГ - премия. скриншоты в архиве, детали по ПМ.

    Delphi
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработчик скриптов для парсера

    $500

    нужен обаботчик Ява скриптов для парсер. Парсер есть, просто он не обрабатывает скрипты. Исходников нет. Нужно как отдельный модуль, как то снифить трафик и обрабатывать скрипты кодом, или просто логи от программы сканить и обрабатывать. Пример скрипта: Click here to ...

    Delphi
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по установке tor

    $10

    Нужно проконсультировать пользователя по установке программы http://www.torproject.org/ и настройки её, либо аналогичной программы. Девушка доступ к компу не даст, но будет говорить, чего видит и скрины пресылать

    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Delphi: редактор файлов

    $100

    есть програмка-парсер написанная на Делфи. Исходнков к ней нет. Есть файлики с настройками. Нужно в них делать изменения. Например , в архиве - сменить УРЛ с google.com na yahoo.com Естественно, при этом чтобы программа читала его после редактирования. http://depositfiles.com/files/fv1cumgw8 arh

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна программа или плагин для Firefox

    $500

    цель программы или может быть плагина к браузеру - удобный инструмент для регистрации и логина на различных партнерках множества аккаунтов. прототипы: http://support.mozilla.com/ru/kb/profili?redirectlocale=ru&amp;redirectslug=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8+Firefox https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/modify-headers/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/autofill-forms/ вышлю более подробное описание, если кому то интересно будет.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик

    Нужно создать ролик наподобии http://www.youtube.com/watch?v=XMR-s3V7Xfg фотографии дам.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание технического задания для программеров

    Нужна помощь в написании техничесокго задания програмы парсера под соксами. ваша задача понять мои идеи и переписать их на бумагу чтобы програмер поняли что я хочу. знание составления тех. заданий + programming необходимо

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестировщик ПО

    Требуется тестировщик ПО на постоянную удаленную работу с полной занятостью. тестирование парсеров под соксами. Рейт – 6 $/час.

    Тестирование ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PPC affiliate program

    Нужен готовый скрипт PPC партнерскрй программы. менеджмент/сортировка фидов управление адвертами примеры: umaxsearch.com klikvip.com rivaclick.com И тысячи других подобных. Масштабируемость и готовность принять тонны трафика :) Интересны только готовые решения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Парсер линков
Хороший заказчик и своевременная оплата. Рекомендую.
все сделал по ТЗ. отличный исполнитель.
Ответный отзыв
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Парсер на основе IE
хороший заказчик.
молодец. сделал все правильно.
Ответный отзыв
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$700
10 баллов
10 лет назад
ВПН свитчер
Все прошло хорошо. Своевременная оплата, предоставление ресурсов для разработки, заказчик всегда на связи. Спасибо за проект, буду рад сотрудничеству вновь. Рекомендую.
отличный программист. со сроками не затягивает, быстро соображает, делает без ошибок.
Ответный отзыв
Dik0n
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Delphi: редактор файлов
Отличный заказчик! Сотрудничеством очень доволен!
Молодец. Все сделал быстро и правильно!
Ответный отзыв
kirillonline
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Ролик
Приятно было сотрудничать, все ясно, понятно и вовремя!
Otlichnaya rabota
Ответный отзыв