есть програмка-парсер написанная на Делфи. Исходнков к ней нет. Есть файлики с настройками. Нужно в них делать изменения. Например , в архиве - сменить УРЛ с google.com na yahoo.com Естественно, при этом чтобы программа читала его после редактирования. http://depositfiles.com/files/fv1cumgw8 arh