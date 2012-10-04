Delphi: редактор файлов

есть програмка-парсер написанная на Делфи.

Исходнков к ней нет.

Есть файлики с настройками. Нужно в них делать изменения.

Например , в архиве - сменить УРЛ с google.com na yahoo.com

Естественно, при этом чтобы программа читала его после редактирования.

http://depositfiles.com/files/fv1cumgw8 arh