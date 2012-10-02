Видео конференции с трансляцией на сайте.

Для проекта требуется разработать либо предложить готовый (возможно, с доработками) программный ресурс, позволяющий вести прямые трансляции минимум с двух веб-камер. Трансляции должны вестись через сайт. На сайте подразумевается использование дополнительного (всплывающего) окна с двумя окнами видео и одной звуковой полосой (или как это называется). Все веб-камеры будут находиться в одном помещении и м.б. (лучше д.б.) подключены к одному компьютеру.

Жду Ваших предложений.

Спасибо.