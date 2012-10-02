Имитация браузерного запроса на С#(.Net)

Программа, по определенному http url должна посылать запросы как полноценный браузер, т.е поддерживать кукисы, js, автоматом подгружать статические файлы на http страницы, учитывать редиректы и т.д. Можно использовать внутренний движок IE или любой другой.

Программа должна инсталироваться и работать как Сервис, http url считывается с txt файла.

Язык C#(.NET), ОС Windows XP/Vista/7