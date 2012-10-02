Имитация браузерного запроса на С#(.Net)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок285 просмотров

Программа, по определенному http url должна посылать запросы как полноценный браузер, т.е поддерживать кукисы, js, автоматом подгружать статические файлы на http страницы, учитывать редиректы и т.д. Можно использовать внутренний движок IE или любой другой.

Программа должна инсталироваться и работать как Сервис, http url считывается с txt файла.

Язык C#(.NET), ОС Windows XP/Vista/7

JavaScript
13 лет назад
jabi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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