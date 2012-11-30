Программирование контроллера

Смысл задачи: организация работы обрудования на пневматике, положение оборудования отслеживание по концевым выключателям, всего 4 пневматичеких цилиндра. От Вас модель контроллера + вся обвязка + программирование от меня пневмоцилиндры, концевики и кнопка аварийной остановки. Желателен счетчик циклов с возможностью сброса. Задавайте вопросы в ЛС.

по нажатиии кнопки пуск срабатывает 1 цилиндр, второй, четвертый, второй возвращается в исходное положение и т.д.