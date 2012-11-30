Программирование контроллера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка236 просмотров

Смысл задачи: организация работы обрудования на пневматике, положение оборудования отслеживание по концевым выключателям, всего 4 пневматичеких цилиндра. От Вас модель контроллера + вся обвязка + программирование от меня пневмоцилиндры, концевики и кнопка аварийной остановки. Желателен счетчик циклов с возможностью сброса. Задавайте вопросы в ЛС.

по нажатиии кнопки пуск срабатывает 1 цилиндр, второй, четвертый, второй возвращается в исходное положение и т.д.

13 лет назад
Rosin
46 лет
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Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexGurdih
Алекс 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$300
30 дней
Грамотный специалист, огромное спасибо за проделанную работу.
Ясная постановка задачи и оперативное сопровождение обеспечили комфортные условия для эффективного выполнения работы.

Заявки фрилансеров

AlexGurdih
Алекс 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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