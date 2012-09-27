Необходимо разработать небольшую игру для Kinect

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки171 просмотр

Платформа может быть:

1. PC (использовать девайс ASUS Asus Xtion PRO)

2. OpenKinect, OpenNi+ FLASH

3. Xbox

Простая одноэкранная игра. Тип (ритмическая/спортивная)

Основная особенность – задействовать Kinect управление.

Требуется опыт аналогичных разработок.

13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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