Программа на Java + мобильное прилож. на java me

Здравствуйте!

Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos,

Как я понимаю для этого идеально подходит java?

Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, livejournal и т.п) на предмет определенных данных. Вероятно, со многими сайтами работа будет вестить по https протоколу.

Что нужно от программы:

1. Возможность логиниться на сайты с логином и паролем, указанным пользователем

2. Периодически запрашивать нужные страницы с этих сайтов и парсить их на предмет некоторых данных

3. Следить за определенными файлами в системе и восстанавливать их по мере надобности

4. Следить за определенными ветками в реесте и восстанавливать их по мере надобности

5. Календарь-напоминалка

Есть вопросы:

1) реализуем ли такой проект на java и каков уровень его сложности? Если возможно, укажите цену вашей работы, хотя бы 'от ..'

2) умеет ли java работать с WinAPI?

3) Тяжело ли будет портировать первые два пункта из верхнего списка на мобильную версию Java ME? Или это просто другой проект, не имеющий ничего общего с аналогом для настольных систем (обычная java se)?

4) Может ли подобное приложение Java ME висеть в памяти телефона и переодически загружать и парсить обновленные страницы? Или при сворачивании оно выгружается из памяти?

Спасибо!