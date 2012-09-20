Нужно написать аналогичный парсер как http://www.weblancer.net/projects/432938.html только парсить ссылки с Яндекса. Детальное ТЗ скину в скайп.
Программирование десктопа
Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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