Программирование десктопа

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Закрыт9 заявок208 просмотров

Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.

13 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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