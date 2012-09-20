Парсер ссылок. Приватный проэкт для dotnetproger

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка120 просмотров

Нужно написать аналогичный парсер как http://www.weblancer.net/projects/432938.html только парсить ссылки с Яндекса.

Детальное ТЗ скину в скайп.

HTML
13 лет назад
Kucman
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dotnetproger
Егоров 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

dotnetproger
Егоров 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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