Ищу программиста, знакомого с CRM "Клиентская База" для настройки индивидуальной конфигурации. Основные задачи обсуждаются в личке
Узел SIP/GSM
Организация и обслуживание розничного телефонного узла на базе одной из популярных платформ – Asterisk, FreeSwitch, Kamailio, Yate и проч. Ключевой задачей является многоканальный sip-доступ к платформе, удобный sms-сервис и яркий web-интерфейс. Плюс интеграция с платежными системами. ICQ:625283531
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