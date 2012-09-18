Узел SIP/GSM

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок259 просмотров

Организация и обслуживание розничного телефонного узла на базе одной из популярных платформ – Asterisk, FreeSwitch, Kamailio, Yate и проч. Ключевой задачей является многоканальный sip-доступ к платформе, удобный sms-сервис и яркий web-интерфейс. Плюс интеграция с платежными системами. ICQ:625283531

Asterisk
13 лет назад
TELEC0M
Леонид 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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