Ищу программиста, знакомого с CRM "Клиентская База" для настройки индивидуальной конфигурации. Основные задачи обсуждаются в личке
Модуль для работы с онлайн-сервисами
Здравствуйте!
Требуется разработка модуля для существующей программы. Смысл модуля в ведении общего журнала последних логинов (входов) в популярные онлайн-сервисы:
Интересуют данные типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных).
Идея такая: создается сниффер для http/https трафика, который отслеживает трафик на предмет захода на определенные ресурсы (напр. facebook, vkontakte, gmail), после чего внедряет в активную сессию пользователя (когда пользователь залогинен) http запрос к определенной странице этого сервиса, содержащей данные о последних логинах пользователя. Затем парсит из этой страницы нужные данные и записывает их в свой журнал.
Или второй вариант (без сниффера):
Программа запрашивает у пользователя логины и пароли от сервисов, за которыми пользователь хочет следить. После чего программа периодически самостоятельно осуществляет вход на эти сервисы, запрос нужной страницы и ее парсинг, с дальнейшим занесением данных в журнал.
В идеале хотелось бы реализовать первый вариант, но в принципе удовлетворит и второй.
Модуль пишется к уже существующей программе, написанной в Borland C++ Builder, поэтому, хотелось бы, чтобы программу просто дописали.
Но возможны и любые другие варианты, к примеру реализация модуля в виде dll на удобном вам языке программирования и подключение к нашей программе совместными усилиями.
Исходные тексты обязательны.
Отвечу на любые вопросы, пишите в личку.
Обязательно указывайте какой вариант готовы реализовать, примерную сумму и сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Для начала опишу текущий механизма активации. Процесс активации: User посылает запрос на активацию, содержащий код активации (который он покупает) и HardwareID компьютера Userа Server проверяет в базе ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо переписать 5 юнитов с Delphi под MinGW C++. Юниты в аттаче, жду ваших предложений. Цена вопроса - 100$, в случае если этого мало готов к обсуждению. Жду Ваших предложений. Оплата по ...Завершен13 лет назад
Требования: - программа должна находить нужную ссылку по параметрам (в выдаче гугла, на разных площадках) - иметь возможность менять свой ай-пи (прокси сервер, отключение/подключение мобильного модема) - изменять информацию о компьютере, с ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий. Имеется полное техзадание, скачать ...Завершен13 лет назад
Нужна программа со следующими характеристиками: В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время. ...Завершен13 лет назад
Краткое описание смотрите в прикрепленном ТЗ... Интересует ориентировочная стоимость создания такой программы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма. Разработать на Visual С ,Visual basic, Delphi или Java и php программу HumanoidBot. Предназначена для 100% имитации пользователя ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
На PHP есть функция sqlite_escape_string — она экранирует спецсимволы в строке для использования в запросе при работе с базой данных SQLite. Мне нужен аналог этой функции на C#. Оплата 15$ ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программа для формирования заказа. Что бы были поля для заполнения: код товара, фабрика, размер, цвет, принадлежность по полу(мальчик/девочка), описание, количество, цена и в последнем общая цена. Все это для отдельного покупателя(для которого ФИО, ...Закрыт13 лет назад