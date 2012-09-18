Модуль для работы с онлайн-сервисами

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработка модуля для существующей программы. Смысл модуля в ведении общего журнала последних логинов (входов) в популярные онлайн-сервисы:

vkontakte.ru

facebook.com

livejournal.com

gmail.com

mail.ru

yandex.ru

twitter.com

Интересуют данные типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных).

Идея такая: создается сниффер для http/https трафика, который отслеживает трафик на предмет захода на определенные ресурсы (напр. facebook, vkontakte, gmail), после чего внедряет в активную сессию пользователя (когда пользователь залогинен) http запрос к определенной странице этого сервиса, содержащей данные о последних логинах пользователя. Затем парсит из этой страницы нужные данные и записывает их в свой журнал.

Или второй вариант (без сниффера):

Программа запрашивает у пользователя логины и пароли от сервисов, за которыми пользователь хочет следить. После чего программа периодически самостоятельно осуществляет вход на эти сервисы, запрос нужной страницы и ее парсинг, с дальнейшим занесением данных в журнал.

В идеале хотелось бы реализовать первый вариант, но в принципе удовлетворит и второй.

Модуль пишется к уже существующей программе, написанной в Borland C++ Builder, поэтому, хотелось бы, чтобы программу просто дописали.

Но возможны и любые другие варианты, к примеру реализация модуля в виде dll на удобном вам языке программирования и подключение к нашей программе совместными усилиями.

Исходные тексты обязательны.

Отвечу на любые вопросы, пишите в личку.

Обязательно указывайте какой вариант готовы реализовать, примерную сумму и сроки.

Спасибо!

13 лет назад
vasilij80
Василий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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