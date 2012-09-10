vasilij80

Василий vasilij80

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Скрипт PHP: логин + парсер + работа с БД

    Требуется написание скрипта на php. Основные функции: логиниться в онлайн сервисы, запрашивать определенные страницы, парсить данные и записывать их в базу данных mysql, а также осуществлять поиск и сортировку по этой базе. Скрипт должен уметь работать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа на Java + мобильное прилож. на java me

    Здравствуйте! Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos, Как я понимаю для этого идеально подходит java? Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, livejournal и т.п) на предмет определенных ...

    LinuxJavamacOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль для работы с онлайн-сервисами

    Здравствуйте! Требуется разработка модуля для существующей программы. Смысл модуля в ведении общего журнала последних логинов (входов) в популярные онлайн-сервисы: vkontakte.ru facebook.com livejournal.com gmail.com mail.ru yandex.ru twitter.com Интересуют данные типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных). Идея ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для слежения за файлами и реестром

    Здравствуйте! Требуется разработка программы со следующими функциями: 1) Мониторинг списка ключей реестра, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 2) Мониторинг списка файлов на диске, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 3) ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка программы (реестр+файлы+напоминалка)

    Здравствуйте! Требуется разработка программы со следующим функционалом: 1) Мониторинг списка ключей реестра, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 2) Мониторинг списка файлов на диске, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 3) Осуществление входа в аккаунты ...

    Delphi
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад