Требуется написание скрипта на php. Основные функции: логиниться в онлайн сервисы, запрашивать определенные страницы, парсить данные и записывать их в базу данных mysql, а также осуществлять поиск и сортировку по этой базе. Скрипт должен уметь работать ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos, Как я понимаю для этого идеально подходит java? Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, livejournal и т.п) на предмет определенных ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка модуля для существующей программы. Смысл модуля в ведении общего журнала последних логинов (входов) в популярные онлайн-сервисы: vkontakte.ru facebook.com livejournal.com gmail.com mail.ru yandex.ru twitter.com Интересуют данные типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных). Идея ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка программы со следующими функциями: 1) Мониторинг списка ключей реестра, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 2) Мониторинг списка файлов на диске, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 3) ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка программы со следующим функционалом: 1) Мониторинг списка ключей реестра, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 2) Мониторинг списка файлов на диске, и их восстановление из бэкапа (по решению пользователя). 3) Осуществление входа в аккаунты ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт11 лет назад