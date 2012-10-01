Скрипт PHP: логин + парсер + работа с БД

Требуется написание скрипта на php.

Основные функции: логиниться в онлайн сервисы, запрашивать определенные страницы, парсить данные и записывать их в базу данных mysql, а также осуществлять поиск и сортировку по этой базе.

Скрипт должен уметь работать со следующими онлайн-сервисами:

vkontakte.ru

facebook.com

livejournal.com

gmail.com

mail.ru

yandex.ru

и запрашивать с них определенные страницы, которые затем необходимо парсить и добавлять полученные данные в базу данных mysql.

Данные которые будут парситься со страниц - информация типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных).

Также скрипт должен уметь осуществлять поиск по базе данных и сортировку по различным параметрам.

Если вас заинтересовал проект - указывайте e-mail, вышлю подробное ТЗ.

Также указывайте примерную цену ваших услуг и сроки.

Спасибо.