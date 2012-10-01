требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Скрипт PHP: логин + парсер + работа с БД
Требуется написание скрипта на php.
Основные функции: логиниться в онлайн сервисы, запрашивать определенные страницы, парсить данные и записывать их в базу данных mysql, а также осуществлять поиск и сортировку по этой базе.
Скрипт должен уметь работать со следующими онлайн-сервисами:
и запрашивать с них определенные страницы, которые затем необходимо парсить и добавлять полученные данные в базу данных mysql.
Данные которые будут парситься со страниц - информация типа времени последнего логина, браузера, IP-адреса, страны, и т.п. (все сервисы предоставляют разные наборы данных).
Также скрипт должен уметь осуществлять поиск по базе данных и сортировку по различным параметрам.
Если вас заинтересовал проект - указывайте e-mail, вышлю подробное ТЗ.
Также указывайте примерную цену ваших услуг и сроки.
Спасибо.
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