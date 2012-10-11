Парсер почты России (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки420 просмотров

Нужен скрипт который будет парсить состояние посылки по почтовому идентификатору.

Алгоритм

1 Заливается файл xls (пример такого файла в приложении)

2 парсятся поля в бд

id - просто айдишник, ai, уникальный (не первый столбец из экселя!)

id_zakaz - столбец номер заказа

date - дата отправки заказа

price_cen - Объявленная ценность почтового отправления

price_sbory - Почтовые сборы ФГУП "Почта России"

pid - Идентификационный № ФГУП "Почта России" (уникальный !)

status - Статус посылки, по умолчанию 0. Статусы ( 0 - новый, 1 - Вручение адресату)

status_atribut - Текстовое поле в которое просто пишется последний атрибут операции (то есть просто последний текстовый статус посылки)

status_date - Дата последнего атрибута операции

3 Пишется скрипт и ставится на крон (каждый день в час ночи)

Выбираются все посылки со статусом 0

Прогоняются переменные из pid по ссылке http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo

Парсится последний Атрибут операции, записываем последний атрибут операции в status_atribut, а его дату в status_date, если он Вручение адресату, то в поле status пишем 1.

4 Выводим просто табличкой те данные которые у нас есть для всех посылок

номер заказа

дата отправки заказа

объявленная ценность почтового отправлени

почтовые сборы ФГУП "Почта России"

идентификационный № ФГУП "Почта России"

последний атрибут операции

дата последнего атрибута операции

PHP
13 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все сделал четко и быстро, код прокомментировал, документацию написал. Будем продолжать дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Точная постановка задачи. Своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка функции PHP

    $30

    Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для поддержки сайтов компании

    $2500

    Требуется человек на постоянную работу в компанию. Программирование, создание сайтов. Поддержка и развитие существующих проектов компании. В частности, требуется человек, который способен разобраться и работать с движком, который разработан сторонней компанией. Желателен опыт в администрировании ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla компонент для учета посещения конференций

    Задача: Разработать компонент CMS Joomla для учета посещения конференций клиентами закрытого клуба. Регистрация в системе: Каждому клиенту закрытого клуба выдается инвайт-код для регистрации на сайте, где он самостоятельно вносит данные: ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с самописным плагином WP

    есть сайт shaden.ua/ на WP. В нем есть самописный плагин который заведует этим screencast.com/t/PvcSKsFy тут http://shaden.ua/services/map/flat.html Задача: поднять бекап месячной давности всего сайта но данные которые были за это время внесены через плагин должны ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер html

    Необходимо реализовать парсер хтмл(web). Сервис должен иметь - авторизацию - возможность логинится на сервисах (https\http) - почта, блоги, соц сети - вывод отпарсиной инфы в нужном виде за подробностями в ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Из XLS в печатные бланки

    $500

    Здравствуйте, ув. разработчики! ТЗ в приложении. Просьба ознакомиться. Всех заинтересованных прошу оставить заявку в этом проекте с указанием стоимости и сроков. Все вопросы в ЛС. Бланки: http://ibragimov.me/Blanks.rar ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад