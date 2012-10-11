Парсер почты России (PHP)

Нужен скрипт который будет парсить состояние посылки по почтовому идентификатору.

Алгоритм

1 Заливается файл xls (пример такого файла в приложении)

2 парсятся поля в бд

id - просто айдишник, ai, уникальный (не первый столбец из экселя!)

id_zakaz - столбец номер заказа

date - дата отправки заказа

price_cen - Объявленная ценность почтового отправления

price_sbory - Почтовые сборы ФГУП "Почта России"

pid - Идентификационный № ФГУП "Почта России" (уникальный !)

status - Статус посылки, по умолчанию 0. Статусы ( 0 - новый, 1 - Вручение адресату)

status_atribut - Текстовое поле в которое просто пишется последний атрибут операции (то есть просто последний текстовый статус посылки)

status_date - Дата последнего атрибута операции

3 Пишется скрипт и ставится на крон (каждый день в час ночи)

Выбираются все посылки со статусом 0

Прогоняются переменные из pid по ссылке http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo

Парсится последний Атрибут операции, записываем последний атрибут операции в status_atribut, а его дату в status_date, если он Вручение адресату, то в поле status пишем 1.

4 Выводим просто табличкой те данные которые у нас есть для всех посылок

номер заказа

дата отправки заказа

объявленная ценность почтового отправлени

почтовые сборы ФГУП "Почта России"

идентификационный № ФГУП "Почта России"

последний атрибут операции

дата последнего атрибута операции