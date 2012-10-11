требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Парсер почты России (PHP)
Нужен скрипт который будет парсить состояние посылки по почтовому идентификатору.
Алгоритм
1 Заливается файл xls (пример такого файла в приложении)
2 парсятся поля в бд
id - просто айдишник, ai, уникальный (не первый столбец из экселя!)
id_zakaz - столбец номер заказа
date - дата отправки заказа
price_cen - Объявленная ценность почтового отправления
price_sbory - Почтовые сборы ФГУП "Почта России"
pid - Идентификационный № ФГУП "Почта России" (уникальный !)
status - Статус посылки, по умолчанию 0. Статусы ( 0 - новый, 1 - Вручение адресату)
status_atribut - Текстовое поле в которое просто пишется последний атрибут операции (то есть просто последний текстовый статус посылки)
status_date - Дата последнего атрибута операции
3 Пишется скрипт и ставится на крон (каждый день в час ночи)
Выбираются все посылки со статусом 0
Прогоняются переменные из pid по ссылке http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo
Парсится последний Атрибут операции, записываем последний атрибут операции в status_atribut, а его дату в status_date, если он Вручение адресату, то в поле status пишем 1.
4 Выводим просто табличкой те данные которые у нас есть для всех посылок
номер заказа
дата отправки заказа
объявленная ценность почтового отправлени
почтовые сборы ФГУП "Почта России"
идентификационный № ФГУП "Почта России"
последний атрибут операции
дата последнего атрибута операции
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется человек на постоянную работу в компанию. Программирование, создание сайтов. Поддержка и развитие существующих проектов компании. В частности, требуется человек, который способен разобраться и работать с движком, который разработан сторонней компанией. Желателен опыт в администрировании ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Разработать компонент CMS Joomla для учета посещения конференций клиентами закрытого клуба. Регистрация в системе: Каждому клиенту закрытого клуба выдается инвайт-код для регистрации на сайте, где он самостоятельно вносит данные: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть сайт shaden.ua/ на WP. В нем есть самописный плагин который заведует этим screencast.com/t/PvcSKsFy тут http://shaden.ua/services/map/flat.html Задача: поднять бекап месячной давности всего сайта но данные которые были за это время внесены через плагин должны ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Исправить импорт товаров в инет магазине, движок vamshop, модуль easypopulateВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо реализовать парсер хтмл(web). Сервис должен иметь - авторизацию - возможность логинится на сервисах (https\http) - почта, блоги, соц сети - вывод отпарсиной инфы в нужном виде за подробностями в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Хочу отдавать файлу karta.php методом post две точки - начало и конец маршрута. Скрипт должен вывести карту с текстовым описанием маршрута для пешехода и кнопкой печать. Вывод ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте, ув. разработчики! ТЗ в приложении. Просьба ознакомиться. Всех заинтересованных прошу оставить заявку в этом проекте с указанием стоимости и сроков. Все вопросы в ЛС. Бланки: http://ibragimov.me/Blanks.rar ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад