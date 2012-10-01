есть сайт shaden.ua/ на WP. В нем есть самописный плагин который заведует этим screencast.com/t/PvcSKsFy тут http://shaden.ua/services/map/flat.html Задача: поднять бекап месячной давности всего сайта но данные которые были за это время внесены через плагин должны ...
Специалист для поддержки сайтов компании
Требуется человек на постоянную работу в компанию. Программирование, создание сайтов. Поддержка и развитие существующих проектов компании. В частности, требуется человек, который способен разобраться и работать с движком, который разработан сторонней компанией. Желателен опыт в администрировании серверов.
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