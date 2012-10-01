Требуется создать слой на Google Map (через JavaScript ) из данных MySQL (через PHP). ТЗ приложено.
Верстка для Opencart
Нужен специалист по вёрстке движка Opencart... нужно сверстать сайт по шаблону. Первый программист начал, но темпы его работы меня не устраивают. Сайт покажу заинтересованным лицам.
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