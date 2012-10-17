Требуется программист с опытом работы на NetCat Опыт работы не менее 2 лет Портфолио в комментариях указывайте обязательно!
Разработать web-интерф. для вывода инф. из MySQL
Разработать несколько WEB-интерфейсов для вывода информации о автозапчастях из существующей TecDoc MySQL базы данных.
Что уже есть:
1. Дизайн в PSD каждого отдельного интерфейса
2. База данных автозапчастей TecDoc загруженная в MySQL с описанием структуру и всеми необходимыми примерами запросов
3. Полное ТЗ со схемой работы проекта.
4. Хостинг / Сервер / Домен на котором будет размещаться проект
Что нужно сделать:
1. Вывод категорий товаров
Запрос к существующей базе данных (на основании примера) и вывод результатов в шаблоне на основании предоставленного дизайна.
см. файл: каталог.png
2. Вывод товаров в выбранной категории
Запрос к существующей базе данных (на основании примера) и вывод результатов в шаблоне на основании предоставленного дизайна.
см. файл: товары.png
3. Поиск по оригинальному номеру товара и вывод результатов
Запрос к базе данных на основании готового запроса и вывод результатов «поиска»
4. Поиск по кросс номеру товара и вывод результатов
- аналогично интерфейсу «поиск по оригинальному номеру»
5. Лист заказа (аналог корзины) с возможностью добавления / удаления выбранных товаров и отправки сформированного заказа менеджеру магазина по email.
6. Верстка шаблона дизайна сайта
- главная страница
- список категорий товаров
- списка товаров
- листа заказа (аналог корзины)
- контактная информация
Требуемые навыки:
- Практический опыт работы с ZendFramework, JQuery UI, PHP.
- Умение кроссбраузерно верстать, ИЕ9+
Выбранному кандидату будет предоставлено развернутое ТЗ
Пожалуйста, указывайте стоимость часа работы.
Выбранный исполнитель
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