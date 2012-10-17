Разработать web-интерф. для вывода инф. из MySQL

Разработать несколько WEB-интерфейсов для вывода информации о автозапчастях из существующей TecDoc MySQL базы данных.

Что уже есть:

1. Дизайн в PSD каждого отдельного интерфейса

2. База данных автозапчастей TecDoc загруженная в MySQL с описанием структуру и всеми необходимыми примерами запросов

3. Полное ТЗ со схемой работы проекта.

4. Хостинг / Сервер / Домен на котором будет размещаться проект

Что нужно сделать:

1. Вывод категорий товаров

Запрос к существующей базе данных (на основании примера) и вывод результатов в шаблоне на основании предоставленного дизайна.

см. файл: каталог.png

2. Вывод товаров в выбранной категории

Запрос к существующей базе данных (на основании примера) и вывод результатов в шаблоне на основании предоставленного дизайна.

см. файл: товары.png

3. Поиск по оригинальному номеру товара и вывод результатов

Запрос к базе данных на основании готового запроса и вывод результатов «поиска»

4. Поиск по кросс номеру товара и вывод результатов

- аналогично интерфейсу «поиск по оригинальному номеру»

5. Лист заказа (аналог корзины) с возможностью добавления / удаления выбранных товаров и отправки сформированного заказа менеджеру магазина по email.

6. Верстка шаблона дизайна сайта

- главная страница

- список категорий товаров

- списка товаров

- листа заказа (аналог корзины)

- контактная информация

Требуемые навыки:

- Практический опыт работы с ZendFramework, JQuery UI, PHP.

- Умение кроссбраузерно верстать, ИЕ9+

Выбранному кандидату будет предоставлено развернутое ТЗ

Пожалуйста, указывайте стоимость часа работы.