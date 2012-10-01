На долгосрочное сотрудничество требуется программист который за адекватные деньги в указанный им срок сможет выполнять работы по этой системе. Опыт ковыряния Simpla CMS обязателен. В данный момент требуется переработать модуль рассылки сообщений по клиентам.
Переделать шаблон и сделать сайт
Мне необходимо из данного шаблона №36626 на сайте http://www.templatemonster.com сделать сайт юридической компании. Необходимо следующее: заменить все надписи и заголовки на сайте, добавить графические изображения, переделать разделы и наполнить их содержанием, установить галерею для просмотра изображений. Пока вообщем всё. Дополнительные задачи могут появиться во время работы.
Прошу получить ответ от специалиста, который будет заниматься данной работой. Подобная просьба обусловлена желанием избежать потери времени и задач. Если возможно, сообщите ваши условия работы и срок её выполнения.
Спасибо.
Дмитрий
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