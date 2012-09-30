Создать скрипт PHP Jquery

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки178 просмотров

необходимо создать скрипт,

1) Скрипт выполняет определенную команду на сервере, получает ответ ввиде данных, данные записывает в табличку mysql. Перед записью проверяет, данные на уникальность. Если данные не уникальны - предлагает их изменить и изменяет если пользователь согласился.

2) Создает список данных из таблички MYSQL, свойства таблички: dragable, sortable. Кнопка удалить, просмотреть и отредактировать.

В зависимости от разных значений поля status изменять подсветку строки таблицы bacground-color.

Каждый из скриптов должен отрабатывать все функции без перезагрузки страницы.

jQueryMySQLPHP
13 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров