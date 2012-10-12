Необходимо визуализировать портфолио, а именно: Пример: http://webpp.ru/portfolio/ сделать, как тут. При этом, каждому сайту в портфолио будет соответствовать свой адрес, а в качестве превью картинки миниатюра поста. ...
Написать движок для рейтинга серверов
Нужно написать движок для рейтинга серверов, на подобии mmoanons.ru
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