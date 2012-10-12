Написать движок для рейтинга серверов

$100
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Завершен2 заявки183 просмотра

Нужно написать движок для рейтинга серверов, на подобии mmoanons.ru

Что от вас:

1) Сроки

2) Цена

13 лет назад
Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$80
4 дня
Очень качественно делает свою работу!
Начали работать с ним по проекту http://www.weblancer.net/projects/437699.html (работу оценили в 80$). Обговорили функционал, получил от него 10.10.2012 г. предоплату в размере 1000 руб. со словами что сейчас у него больше нет, а 12-го у него аванс и он перечислит за всю работу. К этому времени я закончил основную часть(осталось добавление новостей на страницу и косметические доделки) и выложил ему на хостинг. После этого заказчик закрывает проект, пишет положительный отзыв ( http://s017.radikal.ru/i430/1210/41/363200be402f.jpg ), меняет пароли на ftp, меняет картинки на сайте, а меня начинает игнорировать, но после того, как я в личной переписке пригрозил, что в случае дальнейшего игнорирования меня, оставлю отрицательный отзыв, я 15.12.2012 г. получил сообщение, цитирую: "Простите очень виноват просто сейчас работой завалили сказали 23 аванс только будет" ( http://s018.radikal.ru/i504/1210/42/684d55858298.jpg ) . Ну бывает всякое... Я жду, заканчиваю проект, прошу доступ, чтобы обновить. Тишина. Меня опять игнорируют. Причем человек появляется ежедневно на проекте. Вчера написал ему, что раз игнорируете, больше ждать не буду и все-таки напишу отзыв. Сегодня получаю: "За что платить то ваша работа этих денег и стоит которую я вам перечислил, так как их функционала только удаление серверов больше не чего нет и обложка сайта все, так что я не вижу смысла платить больше…". Функционал оговаривался. Из функционала естественно не только это (там добавление, редактирование, комментарии, удаление + доделано добавление новостей, а также не CMS - все с нуля.). Все сообщения есть в личной переписке, администрация может это подтвердить. Как бы то ни было, но я считаю что моя работа стоит больше 30$. Были бы вопросы человек бы не писал, что ему все нравится и не оставлял бы положительных отзывов. А так это обыкновенная простава, с которой я , к сожалению, сталкиваюсь на проекте уже не первый раз. Работать или нет с данным человеком решайте сами. При мирном решении данного вопроса я оставляю за собой право изменит мнение о человеке. Но пока именно так.

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WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад