Изменить движок срочно! 1. Удалить багги связанные с переходом страниц (login admin, login user, my profil). Проблема с редиректом. Появляется просто белый экран. 2. Изменить языковую панель. ...
Сделать меню на сайте Битрикс
Сделать меню на cms 1С Битрикс и добавить пользователя ограниченного в правах редактированием меню.
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