Сделать меню на сайте Битрикс

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Сделать меню на cms 1С Битрикс и добавить пользователя ограниченного в правах редактированием меню.

13 лет назад
reHASH
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров