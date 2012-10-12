Доработка шаблона joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки225 просмотров

Нужно довести до ума шаблон.

1. Исправить 2-3 позиции модулей.

2. Исправить горизонтальное меню.

Joomla
13 лет назад
andrew_puma
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Оперативно и качественно сделал свою работу!
Четкое, лаконичное тз. Приятно работать. Всем рекоммендую

Заявки фрилансеров

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад