Сайт на Joomla. К форме подключен Jquery Autocomlpete, но работает "криво". Нужно найти ошибку или подключить и настроить заново. За подробностями пишите, кого заинтересует.
Обновить интеграцию Sphinx Search с PrestaShop
Поиск через Sphinx интегрирован в ПрестаШоп 1.4,
При вставке этого кода в контроллер ПрестаШоп 1.5 поиск работает неверно (видаются все товари в результатах поиска)
Нужно найти в чем ошибки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Всем привет. Необходимо сделать задержку скачивания на DLE 9.6. При этом, чтобы небыло конфликта при нескольких аттачментах в новости. Конечный вид: При нажатии на аттачмент появлялся счетчик (к примеру 20 сек), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Рубрика http://ukrsvit.ua/sonnik 1. Надо создать прямые ссылки в адресной строке. Вместо http://ukrsvit.ua/sonnik?letter=d0a0&word=2 сделать http://ukrsvit.ua/sonnik/rabota 2. Добавить соц.сети (на сайте уже такое есть). 3. Переместить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт на wordpress. Требуется реализовать механизм (расширенный поиск), когда у части записей заполняются дополнительные поля, по которым потом возможен поиск. Запрограммировать и сверстать back-end и front-end такого поиска. Поля будут не только текстовые, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Сайт на дле. Задание: Пишем файл на php с обращением в базу данных и достаем 5 последних добавленных картинкок $var = /uploads/posts/2010-10/15893_hy.jpg передаем значение в файл js. выводим в файле js - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть молодой сайт. Нужно на нём следующее – Страница со справочной информацией на основе API 2gis Пример (С сайта 2gis) prochelny.ru/company http://altapress.ru/cityguide/ Если есть ещё какие ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен совет по вывод Артикл в поиске.(а именно как в result_modifer.php правильно составить запрос на витаскивание артикла товара!)Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо переработать текущий скрипт формирования rss потока по средствам php+mysql. Так же необходимо адаптировать html дизайн под скрипт. Приватно для: "Дмитриев Сергей" (cthutq231190).Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Сделать сайт с (авторизацией) регистрацией пользователей. То есть из работающего функционала, только авторизация и регистрация. Регистрация с подтверждением на мыло. Подключить этот сайт к Яндекс Почте(https://pdd.yandex.ru/domains_add/#tab=3) Дизайн мой. Остальное при личной переписке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно оперативно спарсить несколько относительно небольших и несложных проектов. На выходе нужен хмл (сами скрипты не нужны). Бюджет на каждый парс - 15 вмз.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад