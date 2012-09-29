Обновить интеграцию Sphinx Search с PrestaShop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Поиск через Sphinx интегрирован в ПрестаШоп 1.4,

При вставке этого кода в контроллер ПрестаШоп 1.5 поиск работает неверно (видаются все товари в результатах поиска)

Нужно найти в чем ошибки.

PrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров