Подключить Jquery Autocomlpete

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Сайт на Joomla. К форме подключен Jquery Autocomlpete, но работает "криво". Нужно найти ошибку или подключить и настроить заново. За подробностями пишите, кого заинтересует.

JoomlajQuery
13 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень быстро помог исправить ошибку в работе скрипта. Спасибо Максиму за работу.
Отличный заказчик.
zhalexei
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Спасибо Алексею за работу, очень быстро нашел ошибку и помог исправить. Работать можно:)
Никаких проблем не возникло. приятно иметь дело. спасибо :)

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
zhalexei
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад