Подключить Jquery Autocomlpete

Сделать сайт с (авторизацией) регистрацией пользователей. То есть из работающего функционала, только авторизация и регистрация. Регистрация с подтверждением на мыло. Подключить этот сайт к Яндекс Почте(https://pdd.yandex.ru/domains_add/#tab=3) Дизайн мой. Остальное при личной переписке.