есть сайт на самописной цмс (php), нужно туда дописать модуль добавления и модерирования отзывов.
Верстка и натяжка на WP + функционал
Верстка и натяжка на WordPress + функционал
Здравствуйте! Необходимо натянуть и сверстать готовый макет в PSD на WP.
Вот задачи:
- сверстать макет
- натянуть макет на WP
- сделать его резиновым
- настроить функционал (голосование, отзывы в сайдабаре, и т.п.)
- для каждой игры настроить фон, пока игр всего 2–3, но будут добавляться, поэтому показать как настраивать фон, дизайнер сказал либо накладывать на имеющийся макет слои, либо это можно сделать кодом. Тут необходимо учесть, что для каждой игры (странице) необходим разный фон.
makepreview.ru/1009247617 вот ссылка на превью внутренней страницы.
s018.radikal.ru/i526/1209/2e/b18dfd12c3f4.jpg вот превью главной страницы.
+ еще одна страница категории, такая же почти как и внутренняя.
По поводу макета, то он выполнен хорошо, все слои подписаны и все размечено.
Оплата 80$ + дальнейшие проекты.
Если есть примеры, то прикрепляйте ссылки на подобные проекты. Я сейчас не говорю о сайтах-визитках, здесь довольно серьезно.
Надеюсь найти компетентного специалиста для дальнейшего сотрудничества.
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