Скрипт галереи в ImageCMS (Codeighniter)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок160 просмотров

Требуется подкорректировать скрипт галереи в ImageCMS (фреймворк Codeighniter) чтобы можно было установить и настроить несколько независимых галерей на одном сайте. По умолчанию работает всего одна.

Пишите на емайл [email protected] или в скайп evmakar

Работа срочная

13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров