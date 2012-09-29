Скрипт галереи в ImageCMS (Codeighniter)

Требуется подкорректировать скрипт галереи в ImageCMS (фреймворк Codeighniter) чтобы можно было установить и настроить несколько независимых галерей на одном сайте. По умолчанию работает всего одна.

Пишите на емайл [email protected] или в скайп evmakar

Работа срочная