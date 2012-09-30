Подправить косяки сайта на Drupal

Добрый день.

Нужна помощь в подправке багов в проекте http://www.mfsproject.ru/. Всю информацию и что где лежит и как работает предоставим при личном общении(Предпочтение общение в голосовом режиме по скайпу). Список багов в аттаче. Система управления Drupal 7.15. Правки не к спеху но за неделю нужно закрыть.

Программисту помимо знаний админки понадобятся знания программирования(знания запросов в базу и ПХП) остальным даже нет смысла подавать заявки!

От себя могу сказать что ничего сверх естественного там нет. Много написано своим кодом но ничего заумного. Уровень исполните для решения задачи понадобится не выше среднего. Некоторые задачи из списка лежат на плечах админа. в таких случаях нужно дать отчет/рекомендацию по устранению(Например баг с пингом. Это не в сайте проблема а сервер просто отдает такой отчет. -1 правка;)

Плачу без задержек и четко в оговоренных условиях, но пост фактом. Кому интересно можете сразу в скайп или же через личку.