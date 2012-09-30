Добрый день. Нужна помощь в подправке багов в проекте http://www.mfsproject.ru/. Всю информацию и что где лежит и как работает предоставим при личном общении(Предпочтение общение в голосовом режиме по скайпу). Список багов в ...
Парсер Директа
пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х.
свой e-mail и каптчу
-------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла
Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru)
1. компания Х
2. компания Х отзывы
Парсит эти два значения и сохраняет к нам в бд
---------------------
Далее парсит выдачу яндекса (по xml) по запросам
1. компания Х
2. компания Х отзывы
Вытаскивает урлы первых 30 строк выдачи и проверяет наличие на них след. группы запросов
1. компания Х обман*
2. компания Х мошенник*
и т.п.
вот эти слова (*) я должен иметь возможность добавлять в настройках.
Также надо учитывать что поиск должен быть мягким, то есть между словами может быть промежуток от 0 до 5 слов.
а также они могут быть поменяны местами. итп.
Сохраняет урлы страниц и место в выдачи
----------
показывается отчет – а также шлет копию мне на e-mail
----------
В яндексе в этом месяце ввели в поисковую строку запрос
1. "компания Х" 4000 чел.
2. "компания Х отзывы" 500 чел.
Найденые негативные отзывы
По запросу "компания Х" – 3 отзыва
Строка в результатх поиска — Урл
2 место – postroyforum.ru/firms/vie...
29 место – postroyforum.ru/firms/vie...
30 место – postroyforum.ru/firms/vie...
Также мы проанализировали выдачу по запросам
компания Х обман – 60000 страниц
компания Х мошенник 50000 страниц
--- Эти цифры показывает яндекс в правом верхнем углу
пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х.
свой e-mail и каптчу
-------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла
Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru)
1. компания Х
2. компания Х отзывы
Парсит эти два значения и сохраняет к нам в бд
---------------------
Далее парсит выдачу яндекса (по xml) по запросам
1. компания Х
2. компания Х отзывы
Вытаскивает урлы первых 30 строк выдачи и проверяет наличие на них след. группы запросов
1. компания Х обман*
2. компания Х мошенник*
и т.п.
вот эти слова (*) я должен иметь возможность добавлять в настройках.
Также надо учитывать что поиск должен быть мягким, то есть между словами может быть промежуток от 0 до 5 слов.
а также они могут быть поменяны местами. итп.
Сохраняет урлы страниц и место в выдачи
----------
показывается отчет – а также шлет копию мне на e-mail
----------
В яндексе в этом месяце ввели в поисковую строку запрос
1. "компания Х" 4000 чел.
2. "компания Х отзывы" 500 чел.
Найденые негативные отзывы
По запросу "компания Х" – 3 отзыва
Строка в результатх поиска — Урл
2 место – postroyforum.ru/firms/vie...
29 место – postroyforum.ru/firms/vie...
30 место – postroyforum.ru/firms/vie...
Также мы проанализировали выдачу по запросам
компания Х обман – 60000 страниц
компания Х мошенник 50000 страниц
--- Эти цифры показывает яндекс в правом верхнем углу
------------------
Предоставлю акb яндекса для подключенияя к нему по xml
-------------------
Срок 4-5 дней.
Дмитрий
ICQ 49265868девять
Skype kottolik
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