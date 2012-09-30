Парсер Директа

пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х.

свой e-mail и каптчу

-------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла

Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru)

1. компания Х

2. компания Х отзывы

Парсит эти два значения и сохраняет к нам в бд

---------------------

Далее парсит выдачу яндекса (по xml) по запросам

1. компания Х

2. компания Х отзывы

Вытаскивает урлы первых 30 строк выдачи и проверяет наличие на них след. группы запросов

1. компания Х обман*

2. компания Х мошенник*

и т.п.

вот эти слова (*) я должен иметь возможность добавлять в настройках.

Также надо учитывать что поиск должен быть мягким, то есть между словами может быть промежуток от 0 до 5 слов.

а также они могут быть поменяны местами. итп.

Сохраняет урлы страниц и место в выдачи

----------

показывается отчет – а также шлет копию мне на e-mail

----------

В яндексе в этом месяце ввели в поисковую строку запрос

1. "компания Х" 4000 чел.

2. "компания Х отзывы" 500 чел.

Найденые негативные отзывы

По запросу "компания Х" – 3 отзыва

Строка в результатх поиска — Урл

2 место – postroyforum.ru/firms/vie...

29 место – postroyforum.ru/firms/vie...

30 место – postroyforum.ru/firms/vie...

Также мы проанализировали выдачу по запросам

компания Х обман – 60000 страниц

компания Х мошенник 50000 страниц

--- Эти цифры показывает яндекс в правом верхнем углу

пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х.

свой e-mail и каптчу

-------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла

Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru)

1. компания Х

2. компания Х отзывы

Парсит эти два значения и сохраняет к нам в бд

---------------------

Далее парсит выдачу яндекса (по xml) по запросам

1. компания Х

2. компания Х отзывы

Вытаскивает урлы первых 30 строк выдачи и проверяет наличие на них след. группы запросов

1. компания Х обман*

2. компания Х мошенник*

и т.п.

вот эти слова (*) я должен иметь возможность добавлять в настройках.

Также надо учитывать что поиск должен быть мягким, то есть между словами может быть промежуток от 0 до 5 слов.

а также они могут быть поменяны местами. итп.

Сохраняет урлы страниц и место в выдачи

----------

показывается отчет – а также шлет копию мне на e-mail

----------

В яндексе в этом месяце ввели в поисковую строку запрос

1. "компания Х" 4000 чел.

2. "компания Х отзывы" 500 чел.

Найденые негативные отзывы

По запросу "компания Х" – 3 отзыва

Строка в результатх поиска — Урл

2 место – postroyforum.ru/firms/vie...

29 место – postroyforum.ru/firms/vie...

30 место – postroyforum.ru/firms/vie...

Также мы проанализировали выдачу по запросам

компания Х обман – 60000 страниц

компания Х мошенник 50000 страниц

--- Эти цифры показывает яндекс в правом верхнем углу

------------------

Предоставлю акb яндекса для подключенияя к нему по xml

-------------------

Срок 4-5 дней.

Дмитрий

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