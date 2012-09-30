пользователь на сайте вводит название своей компании, компания Х. свой e-mail и каптчу -------начинает крутилка вертеться- мол проверка пошла Далее ваш скрипт спрашивает в direct.yandex.ru (wordstat.yandex.ru) ...
Плагин для WordPress
Нужно написать плагин для WordPress.
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