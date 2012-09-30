Требуются разработчики Java2EE для разработки веб интерфейсов (админок, личных кабинетов, отчетностей) для системы электронного документооборота. Обязателен опыт работы с web services, spring framework, jsp, jquery, базовые знания SQL. Приветствуется опыт работы с maven и ...
Скрипт для SMS севера headwind.ru о доставке
Нужен скрипт для SMS севера www.headwind.ru, который бы уведомил меня как отправителя и получателя, при желании получателя, т.е. выбирать кого уведомлять с вводом номера и из БД адресной книги
Увеодмлять нужно о доставке посылки, письма по трек номеру Почты России с сайта http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo
Трек номер имеет вид такой (14 цифр): 18300854947674
Далее выводится сайтом Почта России информация как как на картинке в приложенном файле
Мое мнение:
1. Отслеживать по номеру почтового индекса, т.е. вначале берем индекс почтовый получателя из введенного ранее при формировании задания скрипту или из первой позиции с сайта Почты России, где указан получатель и затем проверяем по времени и ждем появления этого индекса почтового в третьем поле, что для нас будет означать что посылка уже в почтовом отделении получателя
P.s. На будущее для этого SMS сервера или подобного буду заказывать с кем начну работать новые заказы по скриптам
Выбранный исполнитель
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