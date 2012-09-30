Скрипт для SMS севера headwind.ru о доставке

Нужен скрипт для SMS севера www.headwind.ru, который бы уведомил меня как отправителя и получателя, при желании получателя, т.е. выбирать кого уведомлять с вводом номера и из БД адресной книги

Увеодмлять нужно о доставке посылки, письма по трек номеру Почты России с сайта http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo

Трек номер имеет вид такой (14 цифр): 18300854947674

Далее выводится сайтом Почта России информация как как на картинке в приложенном файле

Мое мнение:

1. Отслеживать по номеру почтового индекса, т.е. вначале берем индекс почтовый получателя из введенного ранее при формировании задания скрипту или из первой позиции с сайта Почты России, где указан получатель и затем проверяем по времени и ждем появления этого индекса почтового в третьем поле, что для нас будет означать что посылка уже в почтовом отделении получателя

P.s. На будущее для этого SMS сервера или подобного буду заказывать с кем начну работать новые заказы по скриптам