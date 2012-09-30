Скрипт платных онлайн консультаций liveexpert.ru

Нужен скрипт онлайн платных консультаций для своих сайтов по аналогии с сайтом www.liveexpert.ru, но свой полностью, независимый от данного проекта

Т.е. такой скрипт будет работать среди моих проектов и иметь общую БД

Могут быть несколько операторов по разным направлениям

Панели управления администратора, экспертов-консультантов и пользователей и возможность консультаций гостям

Прием оплаты через электронные платежные системы QIWI, Яндекс, smscoin.ru