Вёрстка и доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.9 + sh404SEF

Требуется:

- верстка шаблона Joomla из PSD;

- изменить меню (имеющиеся категории товаров нужно группировать по разделам);

- добавить возможность фильтрации товаров;

- добавить раздел «рекомендуемые товары»;

- добавить «хлебные крошки»;

- увеличить скорость загрузки страниц сайта в 2-3 раза (сейчас не включено кеширование, используется стандартное меню VirtueMart).

Оплата Яндекс.Деньги или WebMoney на Ваш выбор.

Разработка идет на Вашей платформе, после успешного тестирования оплачиваю 50%, после успешной установки на сайт – оставшиеся 50%.

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/file/d/0ByI1vvH6pMMjeUJXcC1LeG5zc1U/edit

От Вас:

- посмотреть подробное ТЗ;

- предложения по стоимости и срокам;

Joomla
13 лет назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров