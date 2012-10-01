На долгосрочное сотрудничество требуется программист который за адекватные деньги в указанный им срок сможет выполнять работы по этой системе. Опыт ковыряния Simpla CMS обязателен. В данный момент требуется переработать модуль рассылки сообщений по клиентам.
Разработчик на NetCat
Требуется программист с опытом работы на NetCat
Опыт работы не менее 2 лет
Портфолио в комментариях указывайте обязательно!
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