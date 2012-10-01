Требуется программист с опытом работы на NetCat Опыт работы не менее 2 лет Портфолио в комментариях указывайте обязательно!
Интеграция со службой доставки
Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности:
1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API).
2) Проверка принятия логистической службой заказа заказа (API).
3) Отслеживание отправленных заказов по API логистической службы (трэкинг).
4) Получение и разбор сверок полученных от логистической службы (API либо XLS)
5) Генерация сопроводительной документации (API/ручная генерация)
6) Генерация наклеек для отправляемых заказов (API/ручная генерация)
7) Получение и парсинг в наш формат прайс-листов и списков ПВЗ от логистической службы (API/XLS/парсинг калькуляторов на сайте логистической службы/ручной рассчёт прайсов)
Что предоставляем мы:
1) Описание нашего интерфейса с перечнем и назначением методов
2) Описание структуры базы данных в которую необходимо распарсить прайсы и точки самовывоза.
3) Административное решение вопросов с логистической службой (общение с руководством, договоры)
Что требуется от вас:
1) Реализовать программную часть описанную выше (быстро и качественно, будет код-ревью для первых заказов).
2) Не спрашивать нас как это сделать (чуть-чуть можно, но у нас много своих задач;))
3) Общаться с логистическими службами по Email/телефону для решения технических вопросов (у многих API работает криво, как показал опыт)
4) Если логистическая служба не позволяет чего-то сделать — договориться чтобы они это сделали (с учётом 3 пункты предыдущего раздела)
5) Иметь возможность выходить на связь по телефону/в крайнем случае — скайпу.
6) В процессе работы — быть в офлайне
7) Не реже 1 раза в день предоставлять отчёт о выполненной работе с демонстрацией результата.
8) Строго соблюдать обозначенные Вами сроки (при просрочке — будут штрафы, скажем, 15% в сутки при быстрой и качественной работе — бонусы!)
Примечания:
1) Заказ не разовый — регулярно будут возникать похожие и не похожие задачи и если мы с вами сработаемся — то 5–10 заказов в месяц от нас вы сможете получать стабильно.
2) На текущий момент актуально 4 заказа указанного выше типа и 2 — другого.
3) Работаем по СБС, либо постоплате, предоплата возможна только при личной встрече под расписку.
4) За подробностями обращайтесь ко мне в скайп (Mobdev) либо в ЛС (там же можно запросить почту, телефон)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Мне необходимо из данного шаблона №36626 на сайте http://www.templatemonster.com сделать сайт юридической компании. Необходимо следующее: заменить все надписи и заголовки на сайте, добавить графические изображения, переделать разделы и наполнить их содержанием, установить галерею ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок давайте доступ к админкам от вас жду сроки и бюджетВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.9 + sh404SEF Требуется: - верстка шаблона Joomla из PSD; - изменить меню (имеющиеся категории товаров нужно группировать по разделам); - добавить возможность фильтрации товаров; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать плагин для Google Mail Плагин должен передавать письмо на другой сервер.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
на сайте DLE нужно поправить модуль афиши. Пишите сразу цену и сроки. Сам модуль во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно в рукамисную админку добавить Возможность прописывать alt и т.д</p>Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Требуется специалист высокого уровня со знанием CakePHP и jQuery. Сайт представляет собой математический тренажер для школьников. Набор интерактивных заданий и статистика по каждому пользователю. Задачи: 1. Доделка административной части сайта. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
необходимо создать скрипт, 1) Скрипт выполняет определенную команду на сервере, получает ответ ввиде данных, данные записывает в табличку mysql. Перед записью проверяет, данные на уникальность. Если данные не уникальны - предлагает их изменить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Сделать так чтобы после обновления "цен и наличия" не было глюка с картинками как здесь (там почему то не прописался путь к картинке и такие периодически встречаются) 2. Сделать сортировку товаров в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад