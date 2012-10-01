Доработка сайта на Drupal 6

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Есть функционирующий сайт, нужно написать модуль рассылки (или доработать модуль юнисендера) и внести ряд доработок. Требуется программист хорошо знакомый с системой. ТЗ и адрес сайта сброшу в личку.

Drupal
13 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсинг и анализ

    Здравствуйте. Нужно написать скрипт на пхп, которые будет парсить текстовую информацию с указанной страницы, анализировать её по заданному алгоритму и выдавать результат. Все подробности в личной переписки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить работу фильтра для интернет-магазина

    Здравствуйте, для сайта shina1.com который работает на Симпле нужно настроить фильтр поиска шин по размеру и по марке автомобиля по типу, как это сделано на rezina.cc. Если искать шины по размеру то ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть сайт на друпале 6-ке, надо его допиливать с учётом SEO оптимизации. Оплата сдельная и договорная. Сайт покажу заинтересованным лицам. В целом ничего сложного нет, например надо будет создать в карте материала ссылки на аналогичные ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выгрузка в YML

    $20

    Нужно создать файл выгрузки в XML файл для Яндекс-маркета Программирование как таковое не требуется - нужно описать всего два товара. Фактически нужна консультация по заполнению этого файла для ускорения процесса.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание из шаблона сайта знакомств.

    Здравствуйте, Необходимо из шаблона "Шаблон #33632" с сайта http://www.templatemonster.com/ru/ сделать сайт знакомств. Что нужно сделать: поменять надписи, добавить новые разделы, сделать возможность добавления пользователями своих данных и фотографий, сделать возможность оплата членства на сайте, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция со службой доставки

    Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности: 1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API). 2) Проверка принятия логистической службой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать шаблон и сделать сайт

    Мне необходимо из данного шаблона №36626 на сайте http://www.templatemonster.com сделать сайт юридической компании. Необходимо следующее: заменить все надписи и заголовки на сайте, добавить графические изображения, переделать разделы и наполнить их содержанием, установить галерею ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать web-интерф. для вывода инф. из MySQL

    Разработать несколько WEB-интерфейсов для вывода информации о автозапчастях из существующей TecDoc MySQL базы данных. Что уже есть: 1. Дизайн в PSD каждого отдельного интерфейса 2. База данных автозапчастей TecDoc загруженная ...

    jQueryMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад